中市立委第二選區補選勝出的民進黨林靜儀，今天下午由競選總部總幹事陳柏惟等人陪同到龍井區車隊謝票。針對外界關心「他的下一步」，陳柏惟回應指出，他一定在台中，但不會一直急著想「下一步」在哪裡？要先「把身體練好、練強壯」、「謙虛的學習」，時間到了，如果能盡一份心力，「我就會再出來」。

台灣基進黨陳柏惟在2020年當選台中第二選區立委，2021年10月間遭罷免案被罷免去職，民進黨推出前立委林靜儀出馬角逐補選，陳柏惟擔任競選總部總幹事，在林靜儀當選後，他未來動向備受矚目。

陳柏惟指出，他一定在台中，將關心團隊和選區民眾支持、謝票及團隊交接工作，在林當選後，他就跟團隊成員說，下一戰就是風聲戰、要遏制地方謠言，要跑得很勤、設很多服務處；他告訴林靜儀說，接下來要知道敵人是誰？知道要做什麼？等這些都完成，他才會去想他的「下一步」去哪裡。

陳柏惟表示，政治不是一直想「下一步」去哪裡，他在高雄市議員選舉落選後，沒想到會來台中打拚；當立委也沒想到會被罷免，不會一直急著想下一步再哪裡？等他「把身體練好、練強壯」、「謙虛的學習」，時間到了，如果能盡一份心力，「我就會再出來」。