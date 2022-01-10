中二立委補選、林昶佐罷免案兩項選舉結果，民進黨大勝，對此，資深媒體人蔡詩萍直言，「民進黨不但繼續壯大，還濺得國民黨一身爛泥」。

蔡詩萍今（10日）在臉書發文表示，民進黨台中補選候選人林靜儀贏得補選，立委林昶佐續留國會，沒有任何廢話，綠營又把藍營狠狠踩在腳下。蔡詩萍認為，這是台灣民主勝利毫無疑問，畢竟，從罷免成案與否，到補選誰贏誰輸，都是一連串的民主過程，不能說哪個黨贏了叫民主，哪個黨輸了就不民主。

對於林靜儀勝選和林昶佐留任，蔡詩萍稱，這證明了多數選民「是買單現況的」，這可以說，是民進黨執政的勝利，當然也是蔡英文總統第二任期絕不跛腳的勝利。針對國民黨的敗選，蔡指出，藍營在台中二選區，台北萬華中正區，採取不一樣的介入態度，一方面有兩地狀況不同的考量，但另方面則反映四項公投的挫敗意識。

蔡詩萍認為，國民黨從公投的「兩項轉四項」，到陳柏惟的罷免，到林昶佐的罷免，其實都陷入了「不能知己」且「不能知彼」的雙重困境。「不能知己」是不知道國民黨既沒有「調和鼎鼐」的領導者了，也不明白藍營內部的族群矛盾，認同矛盾，比綠營嚴重許多，更忽略了基本盤早已經不如綠營的現實。沒有一言九鼎的領導者，就必須懂得謙卑，懂得扮演溝通平台。

蔡直言，藍營內部存在族群矛盾、認同矛盾，就要懂得「取法乎中」，去取得平衡，基本盤不如對手，就不可能像街頭小混混一樣，喊打喊殺，而是要學習忍耐，出手在刀口上。

至於民進黨下一步，蔡詩萍分析，總統蔡英文第二個任期，先是公投給蔡舞台，再來是兩場補選罷免，提供蔡演出競技，而結果是，蔡都贏了，在調兵遣將上，在戰略部署上，大概沒人懷疑蔡的領導力。

蔡詩萍感嘆，國民黨這次輸的，不只是台中二選區的補選，更是傷痕累累的政黨形象，再一次被無情踐踏。