國有財產署3日先後前往顏家南屯招待所及沙鹿豪宅勘查，國民黨中二選區立委補選候選人顏寬恒4日受訪時質疑，國有地認定且有合法租約，一個科員就能做的事，需要動用到分署長親自會勘，是不是一個政治操作？分署長趙子賢回應，沒有政治操作，社會矚目事件會比較謹慎。

顏寬恒表示，南屯招待所部分，所有人顏仁賢（胞弟）已出面說明，一切就按照法律規範。而國產署勘查人員昨天下午到沙鹿豪宅卻不得其門而入，顏寬恒說，未接到通知，另外，他也質疑說，一個所謂國有地認定，且又有合法租約，需要動到國產署分署長親自會勘，這是一個專員或課員在做的事，難道國產署分署長每天都在外面看承租或非承租嗎？分署長平常就這麼認真，還是在執行人家交辦事項，這是不是一個政治操作。

國產署中區分署長趙子賢則回應，沒有所謂的政治操作，因是社會矚目事件，所以會比較謹慎處理。

至於市府昨日未派員出席，顏寬恒指出，一切都按照法律規範，之前也有區公所及相關科室各科負責人員，該去會勘，該去拍照的，都去過了，一切都依法律進行。