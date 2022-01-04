台中二選區立委補選選情激烈，連台中捷運藍線的路線設計與變更也惹上塵埃，前交通部長林佳龍上午陪同民進黨候選人林靜儀街頭拜票時指出，從資料發現，中捷藍線路線多次變更，且每次周邊都有顏家土地，痛批「捷運是大家的，不是顏家的」。

林靜儀指出，捷運站點的設計牽涉到民眾需求與該處交通流量，智慧交通就是可以透過悠遊卡紀錄計算該處的上下班或需求人流量，以此推算該地點交通需求，以中捷坪頂站來說，因該處有國際街聚落、學生與住民多，有設站需求，而正英站的設站需求過程、建造預算暴增300多億，是如何評估計算的？市府應提出好的說法。

林佳龍則說，他擔任台中市長時，捷運藍線可行性研究是經行政院核定，其路線規畫過程嚴謹且經過環評、地方公聽會，後來卻未經過同樣程序就逕自變更且送綜合規畫，不但程序有爭議，且交通局與專家都提出不適合的意見。

林佳龍說，問題在於顏家在那附近有很多土地，且拿出資料看，捷運後來還改了路線、變更的不只正英站，每次路線變更，周邊多少有顏家的土地，根本是把公共工程當作自己炒作土地的工具。