台中市第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒以8萬0912票得票數，敗給民進黨林靜儀8萬8752票，林靜儀贏了7840票。對於補選結果是否會牽動盧秀燕年底市長連任？資深媒體人黃暐瀚對此表示，這樣的結果，代表從明天開始，台中市8區的立委將有6區是民進黨的，對盧秀燕而言，「情勢會變得很嚴峻」。

黃暐瀚9日上《Yahoo TV》節目「鄉民來衝康」，主持節目的資深媒體人尹乃菁詢問黃暐瀚「國民黨在台中補選失利，會不會牽動台中市長盧秀燕2022年底的連任？」

黃暐瀚表示，這樣的結果，代表從明天開始，台中市8區的立委，有6區是民進黨的，對盧秀燕而言，情勢會變得很嚴峻。黃暐瀚重申，盧秀燕沒有不挺顏寬恒，這次顏家不希望國民黨中央跑來，所以這場選戰也沒有升級成政黨對決，因為若是政黨對決，顏寬恒會輸更多，可能會輸15000-20000票。

黃暐瀚強調，這次前市長林佳龍也很拚，上次他自己選的時候，還沒有這麼拚，他聽台中在地的朋友講，林佳龍每天早上7點就站在路口揮手，代表他整個局都拚下去了。

而對於補選結果由民進黨林靜儀獲勝，台中市長盧秀燕9日晚間表示，尊重民意與選舉結果，希望未來新立委為地方多爭取資源，建設台中。