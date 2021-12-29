民進黨今中常會提請成立「2022年選舉對策委員會」；民進黨中常委王定宇會前受訪表示，這次看起來蔡總統要親自操盤，選對會兩個架構上是策略擬定，一個是協調、折衝；可以看出蔡英文總統沒有選擇居第二線，反而勇於承擔策略擬定及人才尋覓的責任。

民進黨今中常會提請成立「2022年選舉對策委員會」，會議還未召開，昨晚就流出兩份完全不同版本的名單；王定宇指出，黨內在找戰將，大家都要出腦力，大家以往都是個組織派系大老負責，這次看起來蔡總統要親自操盤，選對會兩個架構上是策略擬定，一個是協調、折衝。

他說，身為民進黨一份子，對台灣有責任，選擇適當、有選戰策略經驗及有折衝能力的人，在選對會都是好事，這裡面沒有緩衝的問題，因為面對的是大選。

被問到蔡總統親自操盤，是否擔心提前跛腳？王定宇說，蔡總統會不會跛腳，任期就是四年，沒有跛腳問題，更何況剛經過公投逆轉勝，跛腳還早，倒是可以看出蔡英文總統第二任沒有連任壓力，沒有選擇退居第二線的做法，反而勇於承擔策略擬定及人才尋覓的責任，對一個在任元首跟黨主席，勇於任事是好事。