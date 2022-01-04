台中捷運藍線新增「正英站」，前台中市長林佳龍2日質疑，該站離顏家服務處、豪宅很近，有圖利顏家之嫌，國民黨立委候選人顏寬恒則反駁，一切都是考量在地里民的需求，國民黨新北市議員葉元之拿出2019年台中藍線公聽會會議記錄打臉，怒轟林佳龍抹黑，想藉機一石二鳥，拉下顏寬恒，並打擊台中市長盧秀燕。

葉元之昨（3日）在臉書發文表示，林佳龍前日幫林靜儀站台時，質疑台中市政府新設一個台中捷運藍線正英站，只因為顏家服務處在附近，而且顏家附近有土地，圖利顏家，這完全是抹黑。

據109年7月15日召開的一場台中藍線公聽會會議記錄，葉元之稱，當時民進黨籍的台中市議員楊典忠，也主張要在正英路口設站，楊甚至說，「市政府說不可能在正英路設站，去日本參觀看看，日本有在高速公路設置候車亭，沒什麼是不可以的，我剛剛來得時候有很多民眾跟我建議，一定要在正英路設一個車站」。由此可見，台中捷藍線在正英路設站，是不分藍綠議員及當地民眾的期望。

葉元之怒轟，按照林佳龍的邏輯，林在台中市長任內興建的中捷綠線烏日九德站，就在離蔡其昌、陳世凱聯合服務處不到90公尺處，那一定專為蔡其昌、陳世凱設的，難道不也是圖利同黨同志，「好大的迴力鏢啊」！

對於林佳龍的舉動，葉元之直言，林佳龍在中二立委補選一役抹黑台中市政府，很明顯是一石二鳥，表面上打擊顏寬恒，實際上是要傷害盧秀燕，探探回鍋參選有無勝算，否則，棄台中跑去選其他直轄市，豈不丟臉？