周二（28日）台股正式站穩18000點，外資持續放假中，且內資並沒有太大動作，導致整體交成交量萎縮。從12/1開始成交量便不斷萎縮，直到今天五日平均成交量已下降到2534億元，十日平均成交量也下滑到2721億元，但是大盤指數不斷創高，因留守的外資頻頻回補持股，累計12/21至12/29短短七個交易日，買超金額已達849.84億元。

從昨天開始由台積電帶動多頭攻勢，延續昨天氣勢今日台積電相關設備股一躍而上成為盤面主流。我們可以從台積電的資本支出可以看出一些端倪。據媒體報導，晶圓代工龍頭台積電於法人說明會中重申2021年資本支出維持300億美元不變，而以前三季支出金額來看，第四季資本支出將季增逾24％達84.2億美元。再者，台積電5奈米及3奈米新廠加快裝機，以及南京、日本、美國的新廠投資擴大，設備業者推估2022年資本支出將上看330～350億美元。後續，短中線相關半導體設備股，都可以持續注意。

筆者相信大家最關心的，還是那些股票將有機會成為未來的飆股。

ㆍ中砂：半導體再生晶圓暨材料廠中砂，今年業績續創新高在望，法人估計，該公司今年整體業績應可達到成長15％至20％的目標。值得注意的是，在先進製程應用推動下，中砂明年有機會挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭。

ㆍ辛耘：今年以來，辛耘三大產品線需求皆暢旺，加上台灣廠增產，以及轉投資中國大陸再生晶圓新廠產能逐步開出，挹注今年第三季以及前三季營收攀高。

ㆍ帆宣：帆宣展望2022年，基於主要半導體客戶需求依舊暢旺，明年營收估維持雙位數成長，具備賺一股本的實力。

ㆍ信紘科：信紘科副總經理王怡文表示，半導體製造商擴產腳步明確，為信紘科帶來滿滿的訂單，其訂單能見度已滿到2022年底，預期將為該公司帶來20億以上的營收。

ㆍ家登：家登隨著半導體大廠推升至3奈米製程，對公司的高階產品極紫外光（EUV）光罩盒的需求可望持續提升，另外，布局多年的前開式晶圓傳送盒（FOUP）也已獲得大廠認證，明年可望開始出量，助益公司業績成長動能。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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