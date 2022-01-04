台指期4日上漲244點至18516點。價差方面，台指期轉為逆價差12.35點，電子期轉為逆價差1.69點，金融期轉為正價差1.08點。

現貨部分，三大法人買超276.21億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1695口至5919口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少472口至24704口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1645口至6911口。

永豐期貨指出，台股在電子、半導體領頭下跳空開高走高，台股再創收盤新高，終場收歷史高點18526.35點。

權值股來看，台積電收656元，為10個多月以來新高，市值突破17兆元，大立光擬拓展車用市場版圖，吸引買盤進駐，大漲7.8％，光電族群也獲資金點火，錸寶、力特、新世紀均以漲停作收。

盤面上鋼鐵、造紙、水泥等傳產走弱。整體來看，成交量升溫至3000億水準，大盤延5日線走揚，以拉抬台積電為主軸，帶動資金流入電子股，預期大盤多頭格局依舊。