台股資金行情延燒，證交所統計，集中市場開戶數自2019年的1057萬人，於2021年底成長到1200萬人，新增開戶數達143萬戶，人氣提升也挹注台股成交量，2021全年集中市場的成交額超過144兆元，台股市值成長到56兆元新里程，據統計，近35年來台灣加權股價指數各季度的表現以第1季最佳，首季平均上漲機率77%，且平均漲幅達到8.7%，皆冠所有季度。

投信法人建議，投資人可透過優質的台股基金，採取逢回進場或定期定額參與行情後市。在被動型基金方面，各家投信也都有旗艦基金，例如元大投信的元大2001基金、元大多多基金元大台灣高股息優質龍頭基金；統一投信有統一黑馬基金、統一奔騰基金；新光投信則有新創新科技基金、新光大三通基金、新光店頭基金等。

法人指出，主計總處展望2022年全球經濟復甦，科技需求持續提升，台灣出口有望延續強勁成長，推估總出口較去年提升6.1%，伴隨股市籌碼正向，第1季行情仍值留意。

台股2021年表現強勢，2022年開盤後延續高檔表現，而觀察歷年第1季是台股上漲機率最高的時機，首季有七成以上均呈上漲表現，且平均漲幅達到8.7%；在近期外資出現回流，台股基本面展望正向，法人建議投資人善用定期定額台股基金，抓住行情潛在的成長機會。法人並建議，小資族、青壯族掌握台股契機，可優先留意台股主動式基金，透過基金投資團隊選股，網羅盤面主流，有現金流需求及穩健型投資人，則可關注台股高股息基金，在參與台股成長外，還有股息進帳。尤其台股高檔表現，但個股輪動快，操作難度高，基金專業選股能幫助克服挑戰，是相對兼顧成長及風險控管的投資方式。