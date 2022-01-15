苗栗縣長徐耀昌為長輩盛湯。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀贈送國旗圍巾給長輩。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

歲末寒冬屆近，華山基金會為讓孤苦老人感受社會關懷溫暖，特別安排940份的年菜分送給17的鄉鎮市的獨居老人，苗栗縣長徐耀昌特別探望其中3位獨居長輩，為他們戴上圍巾，並致贈年菜，提前賀年，讓長輩感受社會的關懷和溫馨。

歲末年終，苗栗縣政府結合華山基金會，預計在農曆春節前贈送全縣17個鄉鎮市的獨居及失能、失智、失依的弱勢長輩，共約940份年菜，這項寒冬送暖活動將從18日展開，為獨居及弱勢長輩獻上祝福。

華山基金會苗栗站長杜靜容指出，今年贈送的年菜仍以春節年貨為主，鄉親認助年菜每份700元，支持華山常年服務經費每位1250元，共計1950元，愛心電話037-373627，期望各界同伸援手，讓弱勢長輩感受到社會的溫馨。

縣長徐耀昌為關切孤苦老人，特別與縣議員徐功凡、社會處長楊文志等人會同華山基金會至頭份市慰訪3位獨居長輩，並準備了炒米粉、爌肉、魚丸湯一起享用，縣長同時為他們戴上圍巾，致贈一份年菜，提前賀年，讓3位長輩倍感溫馨。

縣長徐耀昌表示，受疫情影響，社福團體十分艱難，希望各界關懷弱勢長輩，發揮愛心捐助年菜，給他們祝福與溫暖。

徐耀昌說，至110年底止，苗縣列冊獨居長輩約948人，縣府秉持「善待老人就是善待未來的自己」的施政主軸，推動一系列關懷長輩的福利，包括社區關懷據點、幸福學院、長青學苑等，其中，關懷據點迄今成188個，同時推獨居老人關懷服務方案，委託苗縣私立海青老人養護中心及苗栗縣安好協會關懷各鄉鎮市獨居老人，以提升長輩的健康及生活品質。