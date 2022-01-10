小編今天(10日)精選5件不可不知的國內外財經大事。據交通部航港局統計，長榮、陽明、萬海全年預計共有36艘新船、總運力301,030TEU投入營運，業界援引Alphaliner、Drewry的預估，2022年新增需求（4～5.2％）超過新增供給（3.4～4.2％），延續2021年供不應求的格局，法人樂觀估算，貨櫃三雄2022年獲利將走升。

【1】看好海運多頭延續 貨櫃三雄 今年36新船加入搶市

看好全球海運多頭市場延續，貨櫃三雄2020年新增船舶大舉投入搶市！據交通部航港局統計，長榮、陽明、萬海全年預計共有36艘新船、總運力301,030TEU投入營運，其中長榮有19艘新船、運力193,400TEU最多，其次是陽明有5艘新船、運力55,000TEU，及萬海有12艘新船、總運能52,630TEU。

【2】蘋果5G新晶片 台積大單在握

蘋果自行研發的5G數據機晶片（modem）及配套射頻IC已完成設計，近期開始進行試產及送樣，預估2022年內與主要電信業者進行場域測試（field test），2023年推出的iPhone 15將全面採用蘋果5G數據機晶片及射頻IC。蘋果第一代5G數據機晶片同時支援Sub-6GHz及mmWave（毫米波），採用台積電5奈米製程，射頻IC採用台積電7奈米製程，業界預估2023年展開量產。

【3】16檔元月行情常勝軍 錢景旺

台股農曆新年將於26日封關，在投信與丙種結帳，以及長假效應之下，大盤格局漸趨盤軟，尤其國際股市的回檔也帶來一定壓力，所幸仁寶（2324）、瑞昱（2379）等16檔元月行情常勝軍出列，在盤勢高檔震盪過程可望成為資金浮木。

【4】美台超級財報周起跑 抱股過年 多空分歧

美台超級財報周起跑，美股本周由摩通及花旗等金融巨擘打頭陣，台股13日由台積電、大立光雙王法說上場，由於台股距離農曆春節封關只剩13個營業日，且休市長達11天（含周六日），是否要抱股過年，市場多空分歧；法人指出，若雙王13日法說報喜，外資持續回補買盤，封關前指數有機會再創高及上看18,800點。

【5】加州改革電價 恐衝擊太陽能業

新的一年才剛起跑，加州太陽能業者就心灰意冷，因為加州政府即將改革「淨計量電價」（net metering）制度，可能使未來安裝家用太陽能面板的新用戶成長減速。