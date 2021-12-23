瑞典媒體Kommersant daily周三引述消息人士說法指出，愛立信(Ericsson)正在俄羅斯偏僻的Kaliningrad地區審視一處可用於打造電信基地台的生產場所。

俄羅斯已經表示，從2023年開始電信營運商的LTE牌照延長是有條件的，電信商必須使用俄羅斯的設備來建設網路。俄羅斯一直試圖提升國內自己的技術和服務。

而愛立信也正在對一處由綜合工業集團GS集團擁有的場地進行技術評估。愛立信希望在該處建立基地台生產工廠，以藉此打進俄羅斯電信市場。

愛立信和GS集團皆拒絕對該新聞報導提出評論。

Kommersant daily引述愛立信此前說法，指愛立信在5G和其它技術，皆與包括俄羅斯在內的國家保持溝通。

總部位於芬蘭的諾基亞在上月表示，它正與俄羅斯的YADRO合作，生產4G和5G基地台。YADRO是伺服器和儲存系統的開發商和生產商。