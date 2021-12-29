繼迪士尼頻道退出國內有線電視之後，WAKUWAKU JAPAN頻道今（29）日在官方臉書粉絲團宣布，將於2022年4月1日結束在台灣的營運，並說明這項變動是根據公司綜合判斷所做決定。

WAKUWAKU JAPAN頻道以正宗日本台號召，為日本大企業伊藤忠集團旗下，節目內容包括日劇、綜藝、旅遊、美食、文化等，在2016年9月登台，由於頻道一直未能擠入精華區，在凱擘系統今年還從80台被移到91台。

WWJ目前在台灣五大有線電視多系統集團（MSO）都有上架，包括凱擘、中嘉、台灣寬頻通訊TBC、台數科、台固媒體，及部分獨立系統聯維、北都數位等，及中華電信MOD等。後續若終止播出，預料各家系統業者還會再送出一波頻道異動申請。

除WAKUWAKU JAPAN，從台灣有線電視撤出的境外頻道，還有FOX體育台頻道今年已撤出，福斯家庭電影頻道（Fox Family Movies）、FX、Channel V國際娛樂台、國家地理悠人頻道（Nat Geo People）等於今年10月下架，迪士尼頻道、Fox News Channel將於明年下架。