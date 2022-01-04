為擴大搶攻年禮商春節送禮商機，美食達人集團4日宣布，旗下烘焙連鎖咖啡85度C推出8款禮盒，除以平價出擊並祭預購折扣，同時更並首度導入「線上訂購跨店取貨」服務，目標銷售5萬5千盒，預估銷售額為1775萬元。

85度C行銷部副總鐘靜如表示，結合虛擬與實體通路的O2O創新服務，讓消費者在手機App購物、門市分批或跨店取貨，充分享受購物便利性與彈性，已是餐飲零售服務業行銷新趨。

鐘靜如表示，疫情時代，越來越多人透過網路消費，消費者對於電子商務的需求激增。85度C年節禮盒新增APP線上訂購，民眾可以直接在線上轉贈親友，讓其跨店領取，除了滿足消費者需求，也減少疫情期間的移動。

提供「線上訂購，線下提領」服務，必須具備二前提：一是連鎖門市要夠多，二是要系統配合。鐘靜如說，目前85度C在台店數逾450家，APP會員數超過76.5萬人，重度消費的貴賓更逾6.5萬人，所以繼2021年7月推出「蛋糕跨店取」服務後，決定推出「年禮跨店取」服務，即日起至1/24日，消費者選擇85APP禮盒跨店轉贈，手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，受贈者在自家附近門市預約取貨，期能以方便策略提高市占。

85度C推出的8款年節禮盒包括「福虎昇豐」、「虎年大吉」、「海陸雙拼」、「野菜脆片」、網路人氣點心「咖啡蛋捲」、暢銷「鳳梨酥」、「原味牛軋糖」和「平安媽祖高粱酒禮盒」，即日起全台門市預購，其中4款指定年節禮盒享85折，預計可售出5.5盒。

鐘靜如表示，85度C今年禮盒內容物較多元化、從年節零食糖果、餅乾，力求大眾普及性，徵選了網路高評價的韓國朝顯海苔、魷魚絲、肉乾，都是每年春節家家戶戶常見的零食。同時，為力抗通膨，85度C年禮採平價訂價策略，禮盒價位介於168元至588元之間，期能以平實訂價爭取家庭與企業送青睞。

85度C推出的8款年節禮盒，外盒是華人最愛的大紅喜氣搭配虎年生肖俏皮小金虎，手捧鳳梨和金魚，象徵年年有餘、旺旺來。包裝精美、內容澎湃，即日起型2/15日至85度C全台門市，預購4款指定禮盒即享85折，另外購買禮盒即加送紅包袋。另即日起至1/24日，選擇85APP禮盒跨店轉贈，手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車。

85度C 2022年首推「福虎昇豐禮盒」，內有濃厚的咖啡小蛋捲，萬年不敗香脆的杏仁瓦片，好吃不黏牙的牛軋糖，越嚼越香的魷魚絲，甜香不膩的南棗核桃糕。「虎年大吉禮盒」則為鳳梨酥，蓬鬆濕潤的達克瓦茲，越嚼越香的魷魚絲，香脆的杏仁瓦片，鹹香酥脆的朝鮮海苔，七款點心搭配組合。

「海陸雙拼禮盒」則嚴選上等新鮮豬肉製成蜜汁豬肉乾，加上獨門醬汁配方，味道微甜，口感厚實Q彈有嚼勁。蒜味珍豬瓦片，四方小巧好拿取，以及魷魚絲。野菜脆片禮盒」採用新鮮蔬果，經過特殊的低溫真空乾燥技術，消費者可當零嘴品嘗這些蔬果的營養。「咖啡小蛋捲禮盒」採用新鮮的雞蛋，特選咖啡豆磨成香醇咖啡粉，運用高溫達170度的燒烤盤進行烘焙，較一般輕薄，層次分明，極薄、極脆帶有咖啡醇香的口感。

經典「鳳梨酥禮盒」是85度C暢銷超過10年的明星商品，鳳梨酥禮盒採用台灣17號金鑽鳳梨與肉質纖細的冬瓜餡製成，搭配奶味十足的餅皮相當順口香醇。原味牛軋糖」，使用甜度為一般砂糖1/2的進口海藻糖，讓牛軋糖呈現出甜而不膩的風味口感，軟Q愈吃愈香。 「平安馬祖高粱酒禮盒」，以「平安」為主題發想，58°馬祖高粱酒100ml三瓶，商品正面以「媽祖平安、千里平安、順風平安」相呼應祈福、祝福、惜福，採用代表馬祖獨特藍眼淚的藍色作主色調，呈現出濃濃祝賀平安寓意。