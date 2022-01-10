一招教你在「疫苗地圖」找施打院所、再預約第三劑疫苗！。（翻攝系統官網）

隨著疫情有升溫的趨勢，不少民眾都紛紛響應政府所推動的第三劑疫苗施打潮，目前因1922疫苗預約系統暫時關閉，因此各大縣市的疫苗預約系統也陸續上線，以目前北市為例，今明兩天（10、11日）的早上9點到下午5點期間，即可在臺北市政府衛生局的新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統上登錄預約，今上午9點甫開放15分鐘，即湧入4萬7949人預約。民眾也可利用COVID-19防治一網通，去查詢方便接種疫苗的院所，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也提到，「因應第3劑疫苗施打，1922預約系統將會重啟。」呼籲民眾不必擔心打不到疫苗。

民眾也可利用COVID-19防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19），去查詢方便接種疫苗的院所，更能查找所在地要接種的疫苗，在哪個院所有提供接種。（翻攝系統官網）

目前北市的疫苗預約狀態都相當踴躍。（翻攝系統官網）

本次疫苗接種的資格為，民眾若滿18歲以上且尚未接種者，或第1劑間隔已滿4周，即可預約第1劑及第2劑的莫德納或BNT，而且凡於31日前接種第1、2劑COVID-19疫苗之18歲以上民眾，即可獲得200元商品券。另已於去年2021年10月25日前完成第2劑莫德納或BNT的滿18歲以上疫苗接種者，即可預約追加劑，預計本次的預定接種時間為17日到21日。

至於要接種AZ或高端疫苗、洗腎患者或免疫不全或免疫低下者等特殊族群，以及滿12到17歲者，則可至特約醫事機構現場掛號接種。而各大縣市的疫苗預約系統也將陸續上線，多個縣市也因疫苗劑量充足，因此設立了隨到隨打接種站，期望能提升全台的疫苗施打覆蓋率。