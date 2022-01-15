中央流行疫情指揮中心的1922疫苗預約平台今重啟，台北市民卻只能到外縣市打，讓許多民代超傻眼，有里長怒指中央、北市都太慢告知，導致基層作業一團亂。台北市議員許淑華怒批，北市府聲稱量能不足，但明明加開加接種站就可以解決，為何要讓台北市民因打不到疫苗而苦惱，呼籲台北市長柯文哲別將市民當塑膠。

許淑華今在臉書表示，​根據衛生局統計，本周台北市疫苗預約平台的預約量能約20萬，但中型接種站的量能只佔了11％，沒辦法有效且快速紓解需要打疫苗的量能，也因無法配合1922預約平台，造成市民疲於奔命要跨縣市施打，「請問柯市長，到底有沒有想要解決問題？」​

許接著提出4點詢問，包括增加區、鄰里活動中心做為中型接種站，評估了嗎？​台北市健保診所家數2000家，目前只有285家配合施打、不到15％，溝通了嗎？​醫師公會、基層醫療協會協助調撥人力或協助媒合有意願的醫師、診所配合，做了嗎？​因應日後施打潮設置大型接種站，準備了嗎？

她痛批，市府聲稱沒量能，所以無法配合中央疫苗預約系統，但明明加開加接種站就可以解決的問題，為何要讓台北市民打不到疫苗而苦惱？​「請柯市長不要一天到晚只會恐嚇民眾，卻又不解決疫苗量能問題，把市民當二等公民，這樣對嗎？」

里長陳峙穎則批，雖然1922重啟的消息很早就公布，但這一禮拜，中央和北市心裡都清楚施打時程難以搭配得上，但北市府遲至昨日下午3點半才在疫情記者會宣布說明此事，北市民政局也是昨日下午4點後才告知基層里長，明顯動作過慢，且中央下午2點疫情記者會的圖卡也沒明確標示。

陳峙穎認為，在雙方宣導不足的情況下，如果民眾或里長未仔細去看記者會，單看中央所做的圖卡或市府的新聞稿，真的很難一眼得知消息，今天才會出現那麼多怨言。

對此，台北市副市長蔡炳坤在稍早在臉書表示，中央1922疫苗預約系統第19期今天重啟，台北市沒有提供預約量能，是因為台北市的疫苗預約系統先行，1月17至23日已經預約完成20萬人，請依照預約時間地點前往接種疫苗。