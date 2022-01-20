北市府今宣布加開2個中型接種站，為大安區東區地下街7號廣場及中山區中油中崙球場，將於1月24日至28日每日上下午提供服務，合計新增1萬1000劑次量能，包含高端疫苗1100及BNT疫苗9900量能。

台北市副市長蔡炳坤指出，已經拓點到11個中型接種站，不管莫德納、BNT、高端、AZ，但不是只有一直拓點，疫苗也要夠，也要密切留意疫苗是否足夠供應，不能預約了打不到，至於隨到隨打比較難掌握，所以發號碼牌的方式盡量做。

京站接種站今啟動，施打高端疫苗。蔡炳坤今前往京站接種站視察，他表示，因應民眾對高端需求，盡量提供量能，今、明在京站試營運，看起來蠻踴躍，原來預定120個名額，已發到200多號碼牌，只要發號碼牌就會接種完，今明兩天也許有機會打到4、500位，1月23日在台北榮總有5000名額，還有2000多名額，可以直接向台北榮總預約。

蔡炳坤指出，京站空間不是那麼大，但提供即時需求，第一劑、第二劑、第三劑都有，會根據需求適度調整。

蔡炳坤說，24日開始進入第20期預約系統，本來放了7000多量能，後來增加到8900，到中午還剩下1100左右；從23到30日就提供1萬3900，加上今明兩天約有1.4萬多。