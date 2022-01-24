因應國內疫情變化，基隆市長林右昌今日宣布，春節前將加開2處集中施打站，預計26至28日分別在七堵火車站、市立體育館提供接種服務，供應BNT疫苗6000劑、高端疫苗1200劑。

林右昌表示，本市疫苗施打率截至23日止，第一劑為81.27％，第二劑為74.41％，第三劑19.78％。為提高第三劑疫苗施打率，過年前，於七堵火車站（光明路側）及市立體育館加碼開設2處集中施打站，提供BNT疫苗6000劑、高端疫苗1200劑。

「市立體育館」服務時間為26、27日上午8點半到11點半，下午1點半到4點半；「七堵火車站」（光明路側）服務時間為27日及28日上午8點半到11點半，下午1點半到4點半。林右昌說，若現場施打民眾過多，同仁會在現場採取發號碼牌的分流措施，以免民眾久候，呼籲符合資格民眾踴躍前往施打，提高保護力。

此外，過年期間醫療及檢驗量能整備工作均已完成，林右昌提及，專責病房部分，基隆長庚醫院40間、部立基隆醫院53間，總計93間；PCR採檢及檢驗量能部分，基隆長庚醫院、部立基隆醫院、基隆三總醫院、礦工醫院等4家醫院，每日共計最少可提供925件檢驗量，必要時也可增加量能，並增設前進篩檢站。

至於本市7家防疫旅館也在1月12日完成專案查核；8家洗腎中心及9間護理之家，將於年前完成防疫稽查工作；產發處也特別針對全市餐飲場所，稽查實聯制、量體溫等防疫作為；另外，公有市場將於明日下午休息後，進行年前大掃除及環境消毒，讓民眾採買年貨時可以更加安心。

林右昌指出，今年度市府新春團拜、七堵元宵煙火嘉年華活動皆取消，市府原定的尾牙活動，也改採局處分流辦理，並鼓勵延至年後舉行，並再次呼籲民眾落實「四要一不要」，做好個人衛生、口罩戴好戴滿、維持社交距離、落實實聯制，不必要的擁擠場合避免前往。