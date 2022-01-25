火車站接種站。（花蓮衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮疫苗覆蓋率統計。（花蓮衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

本土疫情嚴峻，加上農曆春節接近，返鄉人潮已逐漸增多，目前花蓮打第三劑只有15.6％，略低於全國。因此，衛生局將於春節前後3天，也就是搭乘人潮最多時間，在花蓮車站出口設立疫苗接種站，讓民眾可隨到隨打，增加疫苗覆蓋率。

衛生資料顯示，截至24日上午10點，花蓮民眾接種第1劑者有74.8％，打第二劑者為66.8％，追加劑則只有15.6％，已請民眾加快接種，對自己和他人都才是保護。

衛生局長朱家祥表示，車站春節連假期間的頭尾3天，通常是人潮最多的時候，特別在1月28日至30日、2月4日至6日，在花蓮車站前站出口設立新冠疫苗接種站。只要年滿18歲的民眾帶健保卡、身分證及小黃卡，就可以到車站的接種站施打BNT疫苗，隨到隨打。

另外，自1月26日至30日，衛生局在花蓮年貨大街的舞台前側設置疫苗施打站，在年關最後5天的下午4點30分到晚上7點30分，鼓勵民眾可在逛年貨之餘，挽袖接種BNT疫苗。

花蓮在春節依照中央規畫，暫停疫苗接種，初四才會恢復；過年期間視疫情發展，滾動式調整各項防疫措施。

針對防疫旅館量能，朱家祥表示，花蓮防疫旅館有300間左右，可因應國外回來鄉親居家檢疫。春節期間縣內醫院急診正常運作，假設確診者到花蓮，相信有醫療資源治療。

朱家祥也建議，現在藥房、便利商店都有販賣居家快篩劑，可多買幾個放在家裡以備不時之需；若出現發燒、咳嗽等症狀，應盡快就醫。

他提醒民眾基本上戶外傳染的機率很低，開放式空間病毒很難傳播，只要口罩戴好、勤洗手，做好防疫措施就是保護自己的最好方法。