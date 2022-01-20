因應桃園機場擴大落地篩檢，桃園市長鄭文燦表示桃園各醫院要輕重症分流。(呂筱蟬攝)

中央疫情流行指揮中心擴大桃園機場航班落地篩檢，除原有的長程航班外，也擴及南亞、東南亞短程航班，有醫療人員擔憂，萬一境外移入確診數持續增加，恐衝擊國門之都桃園醫療量能，桃園市長鄭文燦20日指出，為了適當調節，各醫院未來一定要實施輕重症分流。

鄭文燦表示，航班就地採檢是必要的，航班攔截病毒也是重要的，看到入境確診個案大幅提升，醫院要進行輕、重症的分流準備，觀察目前疫情多半以輕症為主，有的醫院在過年期間很多急重症病人也需要病房，為了因應醫療能量適當調節，未來要進行輕重症分流。另外除了疫苗要打好第三劑以外，目前抗病毒藥物進口也很重要，雖然病毒傳播力很快，但依國外經驗抗病毒藥物非常有效，應該要採取一部分的備量。

鄭文燦持續視察社區疫苗接種站狀況，20日赴中壢區青埔市民活動中心，而雙日適逢施打BNT，民眾預約狀況相對很冷清。鄭文燦表示，目前莫德納劑量中央配賦多少市府就開出多少的預約量，目前預約莫德納是9成多，有217家醫院診所及衛生所可以預約，社區接種站已經開出所有數量，希望可以滿足民眾需求，如果第20期無法預約到可改打BNT或是等21期，目前莫德納供應陸續還會到位。