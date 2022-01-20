國民黨立委蔣萬安預計農曆春節後會宣布投入台北市長選戰，至於民進黨會派誰出馬角逐2022台北市長選戰，成為各界關注的焦點。前民進黨立委郭正亮表示，民進黨台北市黨部主委吳怡農不太可能，衛福部長陳時中則是會受到疫情和年齡等因素影響，且在市政願景上不見得能辯過蔣萬安，但最後會是由陳時中，或是前交通部長林佳龍出馬，也還很難說。

針對台北市長選戰，民進黨方面有哪些人選，郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中表示，吳怡農絕無可能，他就是準備爭取選立委，「民意代表都沒做過，憑什麼選市長？」民進黨還是一個按部就班的黨，總要從民意代表做起，直接選立委已經算很厲害了。

對於主持人提問，林佳龍和陳時中誰比較有可能出馬？郭正亮指出，「現在很難說啦」，疫情是個變數，民進黨最晚4月要決定候選人的人選，但疫情發展到4月時，陳時中走得了嗎？大家都不知道，至少要讓台北市民安心，只要台北市民有不安的心理 突然去選市長會受傷；且陳時中的年紀也是一個問題，台北市民習慣什麼年紀的人當市長？市長和總統不一樣，大家希望市長是精力充沛可以到處做事情。

郭正亮認為，陳不是實行家，實行家就是有創立過企業、領導過大的社會團體；而林佳龍至少當過台中市長，這是相對履歷，「你的對手是蔣萬安，總要能跟他談台北未來發展，陳時中說得過蔣萬安嗎？」