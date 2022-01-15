1922平台今上午10點重啟！開放預約打第三劑，且這次將依年齡3段式分流預約，不過，要特別注意的是這波沒有開放台北市的接種場所，因為先前北市預約系統已開放民眾預約，因此先前沒約到，但想打第三劑的台北居民可至平台預約其他縣市的接種點打疫苗，而《中時新聞網》也整理出第三劑疫苗常見的5大問提供民眾參考。

一、誰可以預約打第三劑？

年滿18歲且打完第二劑滿12周（3個月）的民眾就可以打第三劑。

二、何時可以預約第三劑？

1922平台第三劑採分流預約，65歲以上今（15日）上午10時至明（16日）中午12時預約；50至64歲的人在今中午12時起至明中午12時預約；18至49歲的人則可在今天下午2時起到明天中午12時期間預約。預約成功後，在1月17日至1月23日施打。

1922平台今10點重啟。（圖／指揮中心提供）

三、登入平台後資格不符？

可能是接種第三劑的時間還沒有到，又或者是前兩劑疫苗的接種紀錄未及時更新，可以聯絡原本的接種單位或至地方衛生所查詢。

四、第三劑打哪個廠牌好？

混打疫苗研究結果顯示，第三劑打mRNA疫苗效果最佳，打AZ效果最差，因此指揮中心建議，前兩劑打AZ的人，第三劑可選mRNA疫苗（BNT與莫德納）或高端；前兩劑打BNT、莫德納、高端或混打疫苗者，第三劑則可以打BNT、莫德納、AZ或高端。

五、1922平台沒有台北市？

第19輪第三劑的預約場所沒有台北市，因為台北市先前就開放疫苗系統讓民眾預約打第三劑，因此將等到第20輪才會有台北市的接種場所可選。不過，若台北市居民想在第19輪打疫苗，也可以登入平台預約在其他縣市的接種站施打。