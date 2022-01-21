有民眾向民代控訴，到診所預約打莫德納第3劑卻撲空，被改其他品牌疫苗；台中市衛生局表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於9日記者會中強調，疫苗「絕對夠」，並肯定台中第3劑優先造冊協助高風險族群施打。但因中央莫德納供貨未及，台中優先調整開放BNT或高端疫苗預約，將持續向中央爭取莫德納，方便民眾施打。

衛生局表示，台中市依據中央政策積極推動「五箭齊發」，透過分流加速民眾接種到疫苗，並依接種進度適時向中央提報疫苗需求，但原提報18日需求莫德納5萬劑，經中央表示疫苗供貨不足，僅配貨2萬劑，短缺3萬劑疫苗將影響第三劑6萬民眾接種。

另依據指揮中心統計，國內接種第3劑者，超過8成選擇莫德納，指揮官再次強調，民眾可盡量施打，疫苗數量一定夠，所以依照多數民眾喜愛疫苗品牌來提供65歲以上長輩在快打站接種，因台中市接種管道多元，若長輩考量選擇BNT，也可透過鄰近合約院所電話接洽或預約，僅提供一種疫苗接種是為了除錯，以維長輩權益。

衛生局說，因應中央供貨未及，台中緊急調整政策，自17日起已暫緩受理莫德納疫苗揪團，調整為BNT或高端疫苗，另本周假日外展接種亦全數提供高端及BNT疫苗因應。BNT跟莫德納都是mRNA疫苗，2者保護效果相當；另高端疫苗屬蛋白質次單元疫苗，副作用甚低，BNT與高端均可作為追加劑接種，追加保護力。