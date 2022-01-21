疫情延燒至北市，台北市石牌國中傳出有家人確診，昨晚北市府也緊急證實東吳大學新增一名確診者，今日北市衛生局將派遣行動採檢巴士到城中校區師生擴大PCR採檢，預計篩檢5000名師生；另外，昨天就是結業式石牌國中的學生雖無停課問題，但部分班級今仍需到校做篩檢，而家人確診該名學生的班級則安排在聯合醫院陽明院區做篩檢，預計篩檢約400名師生。

東吳大學傳播鏈新增一名確診者，北市衛生局安排行動採檢巴士到校園採檢，安排1月16至1月19日曾出入城中校區的師生同仁，在今日上午9點至12點至城中校區籃球場旁採檢，如已返鄉的師生同仁，請就近於縣市衛生局或醫院自費採檢，而1月21日至1月30日城中校區停課。

此外，北市立聯合醫院和平院區成立「東吳專案」協助採檢，為加強校園防疫，避免病毒傳播，台北市衛生局安排1／20(四)、1／21(五)、1／24(一)、1／25(二)上午8點至12點，於和平醫院急診（延平南路路口）開設「東吳專案」免費篩檢服務。

另外，北市石牌國中也傳出有同學家人確診，據了解，是7年級的學生，該班級則安排至聯合醫院陽明院區做篩檢，其他部分班級則在今早到校篩檢；今早8點30分北市環保局已針對校園做全面消毒。

北市教育局副局長陳素慧表示，由於昨天就是結業式所以學校無預防性停課問題，而國中也沒有課後照顧班，因此全校是寒假的狀態。