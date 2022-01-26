北市松山區某幼兒園老師傳出確診，北市教育局回應，已通知該幼兒園180名師生，目前幼兒園會停到2／8，並針對相關同班師生進行匡列；該校校長也說，今早10點幼兒園已經清消，目前已掌握相關師生；衛生局也證實松山區的確有幼兒園老師確診，不過中央尚未宣布案號、不便透露細節，已在進行相關疫調與匡列。

北市副市長黃珊珊說，幼兒園匡列人數為90幾人，還有補習班部分，但人數還在計算，今天下午2點也會派採檢車大規模到園區進行篩檢。