北市派篩檢車進駐松山區某幼兒園篩檢 12:352022/01/26 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市今天也會派採檢車大規模到園區進行篩檢。（示意圖／游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市松山區某幼兒園老師傳出確診，北市教育局回應，已通知該幼兒園180名師生，目前幼兒園會停到2／8，並針對相關同班師生進行匡列；該校校長也說，今早10點幼兒園已經清消，目前已掌握相關師生；衛生局也證實松山區的確有幼兒園老師確診，不過中央尚未宣布案號、不便透露細節，已在進行相關疫調與匡列。 北市副市長黃珊珊說，幼兒園匡列人數為90幾人，還有補習班部分，但人數還在計算，今天下午2點也會派採檢車大規模到園區進行篩檢。 擴電巴產能 成運擬進駐中科二林園區 桃園確診者足跡再增7處 去過桃園火車站、大潤發、全聯 #幼兒園 #北市 #松山區 #匡列 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新壽緊急應變能力 獲國際驗證 04:102022/01/26 金融．稅務 選戰溫度計／2022北市長選戰綠營浮現警訊 藍綠版圖國民黨占上風 10:242022/01/26 政治 詐騙跟流行 NFT惡意連結暴增 04:102022/01/26 產業．科技 民眾黨5立委險被匡列！高虹安：立院要備妥視訊會議 11:362022/01/26 政治 債務纏身 恒大向境外債權人喊話 盼給時間解決 04:102022/01/26 全球財經 朱立倫訪美時程 國民黨：視疫情發展、邊境管制來安排 11:342022/01/26 政治 北巿松山幼兒園老師疑吃麵染疫 Ct值18 去過兩廳院春水堂 11:212022/01/26 生活 亞東醫院再傳確診 院方說明疑病患兒子先染疫 10:532022/01/26 生活 北市松山區幼兒園老師確診 急匡列180名師生 10:012022/01/26 生活 進行試管嬰兒補助 苗栗每人每年加碼2萬元 10:592022/01/26 寶島 桃園今＋4！加貝爾幼兒園再增確診 鄭文燦：私幼明起放春節連假 09:332022/01/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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