北市信義警分局偵查隊蔡姓小隊長，31日除夕中午在彰化北斗鎮超車與人另一輛轎車發生擦撞後逃逸，經過半小時到案，酒測值高達1.03毫克，但蔡聲稱在家做菜時飲酒，並駕車前未飲酒。蔡服務的信義警分局表示，考量相關事證未臻確定性，尚未做出行政處分，將配合彰化警察局、彰化地檢署調查。

信義警分局表示，休假中的蔡男31日早上駕車外出掃墓，中午11時20分行經北斗鎮地政路，與另一輛自小客疑似發生擦撞，當時並未停留現場處置，直接離開返家，被撞轎車至警局報案，員警根據車牌號碼找到蔡男的妻子，同時也是車主，12時30分由妻子陪同到案並坦承駕車，聲稱不知與他車擦撞。

蔡男經處理員警酒測呼氣酒測值達1.03mg／L，但他否認酒後駕車，返家後始邊做菜邊飲酒，以致員警測出體內有酒精值反應，並非駕車前飲酒所致，全力配合派出所處理員警偵查。信義警分局表示，蔡男肇事逃逸，依道路交通管理處罰條例處罰，另涉公共危險罪酒駕部分，將配合彰化檢警調查，如有違法決不寬貸，並追究相關人等考監責任。

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