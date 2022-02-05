台東一部隊呂姓下士3日晚間與友人聚會飲酒，4日上午10時許騎重機出遊行經台東市民航路及綏遠路路口，與陳姓駕駛的自小客車發生車禍，雙方皆無明顯外傷，警依規對兩人實施酒測，發現呂男酒測值0.3毫克，警訊後依公共危險罪移送法辦。此外，有關呂男涉酒駕相關情形及是否會被汰除，所屬部隊並未回應。

呂男在台東某部隊服役，近日休假返家，他3日晚間與友人小酌，4日並未飲酒，但他4日起床後，接獲車友找他一同騎車旅遊，呂男同意，但在行經台東市民航路與綏遠路路口時，與陳姓駕駛的自小客車發生車禍。

據了解，呂男因不知體內酒精仍未代謝，事發後便請友人報警處理，未料前一晚酒精成份尚未代謝，因而涉嫌酒駕；而呂男家屬及部隊幹部都前往派出所關心，家屬憂心呂男涉酒駕，恐遭部隊汰除。

另因呂男所屬部隊政戰主任電話一直無人接聽，呂男酒駕一事是否達汰除標準及詳細情形，目前仍無法取得回應。

台東縣警局交通隊表示，警方查辦酒駕沒有假期，春節假期從除夕到大年初四已查獲24件涉及酒駕公共危險，及4件涉酒駕案，呼籲民眾切勿酒後駕車，若前1晚有飲酒情形，第2日上午應仍避免駕車外出，避免造成酒駕憾事。

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