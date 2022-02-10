民眾黨市議員被提名人林致兵和陳品杰，日前被爆出曾有酒駕歷史，引發爭議，傳出黨主席柯文哲在黨內會議要求地方黨部勸退兩人。林致兵今透過臉書宣布退選，陳品杰則是在臉書宣布退黨。對此，民眾黨稍早發出聲明表示，針對提名有酒駕紀錄的市議員參選人，因提名辦法不周全，向社會大眾致歉。

針對曾酒駕仍獲民眾黨提名爭議，兩人今天不約而同發出聲明，陳品杰退黨聲明指出，酒駕事件成為黨內外對手攻擊的目標，黨內無情的鬥爭，刀刀見骨，黨外亦有其他政黨的虎視眈眈，隨時準備落井下石，自知已無法在黨內有所發揮，更不想拖累黨的發展，事到如今，彼此祝福，互道珍重，他想是最好的方式，正確的理念他會繼續堅持，正確的道路持續前進。

林致兵則是發表退選聲明表示，投身選戰以來，因個人爭議造成民眾黨同志被謾罵、抹黑，感到愧疚與不捨，長考之下決定退出選戰，除了感謝諸多社會賢達一路鼓勵勸進，更感謝網路上理性批評的網友，未來在回饋社會的路上永不缺席，隨時再相會。

民眾黨表示，自2021年12月1日公布第一波地方選舉提名名單後，社會各界對於名單的批評與指教，虛心檢討改進，以符合民眾的期待。民眾黨再次重申對於酒駕零容忍，盼各界一起支持打擊酒駕。