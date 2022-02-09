小天鵝家族喜歡覓食的這塊水田，農民撐到過年後才整地插秧。（莊哲權攝）

台東小天鵝

兩個多月前迷航到台東，棲息在卑南溪河床10隻小天鵝，最常常到附農田上覓食，吸引過年回娘家的鳥友前往記錄，鳥友說，周邊農田都已插秧，惟獨小天鵝待的那塊田，一直撐到這兩天才開始整地，田地主人很有愛心，默默幫助這群遠方來的嬌客。

卑南溪靠近關山鎮電光部落尚未插秧的農田裡出現點點白影，10隻稀有迷鳥小天鵝悠游自在地在田間以修長的脖子深入水中覓食，偶爾喝口水、搧動一下翅膀，氣質高貴優雅。

過年前跟太太回娘家的鳥友發現後心中竊喜，趕緊拿起望遠鏡頭拍下牠們美麗的身影，鳥友說，該區水田幾乎都已插秧，惟獨小天鵝待的那畝田還沒動，春耕的壓力愈來愈大，「看來田地主人很有愛心，可能會撐到過年才插秧」。

當地林姓鳥友表示，去年11月底就有農民發現這群小天鵝家族的蹤影，也有不少外縣市鳥友趁著春節連假前來一睹牠們的丰采；他說，一般農民都在立春前後15天插秧，小天鵝棲息的那塊田地主人，這兩天也已開始整地準備插秧，昨天一大早還看到小天鵝在田間，農民開著曳引機來，就飛到原來棲息的河床繼續生活。

鳥友指出，小天鵝又叫「鵠」，體型比大天鵝稍小，繁殖於北歐及亞洲極北部，在歐洲、中亞、中國大陸東南沿海及日本越冬，順風時可以不落地飛行1700公里，台灣不在牠們的遷移路線上，這群在台東待了2個多月的小天鵝家族有3隻成鳥、7隻亞成鳥或幼鳥，可能是偏離航道，飛行近4500公里到台東，希望牠們能平安地在台度冬。