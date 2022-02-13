國內今天新增12例土本個案，其中新北出現一例感染源待釐清的設計師，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，他平常會騎車、搭捷運到各工地監工，曾到高雄過年，2月12日出現喉嚨痛症狀，2月5日回台北。

莊人祥表示，案19665為新北市一名設計師，感染源待釐清，平常會騎車、搭捷運到各工地監工，2月12日出現喉嚨痛症狀，因為他曾到高雄過年，2月5日回到台北。

同時，新北汐止手搖飲店員基因定序出爐，莊人祥表示，與房仲傳播鏈定序相同，怎麼傳染的還待釐清。