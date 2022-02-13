新北1設計師確診 感染源不明 搭捷運到各工地監工 14:182022/02/13 中時新聞網 莊楚雯 、中時、 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 確診新北設計師平常會騎車、搭捷運到各工地監工。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今天新增12例土本個案，其中新北出現一例感染源待釐清的設計師，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，他平常會騎車、搭捷運到各工地監工，曾到高雄過年，2月12日出現喉嚨痛症狀，2月5日回台北。 莊人祥表示，案19665為新北市一名設計師，感染源待釐清，平常會騎車、搭捷運到各工地監工，2月12日出現喉嚨痛症狀，因為他曾到高雄過年，2月5日回到台北。 同時，新北汐止手搖飲店員基因定序出爐，莊人祥表示，與房仲傳播鏈定序相同，怎麼傳染的還待釐清。 CPTPP傳將討論台灣申請入會 鄧振中：把自己準備好 香港增1514例確診 暫不考慮封城 #新北 #設計師 #確診 #搭捷運 #監工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日翊、農家樂足跡重疊 將驗血清抗體 04:102022/02/13 焦點要聞 苗栗＋5 揭砂石司機疫調說謊 竹科聚鼎員工確診 急篩299人 04:102022/02/13 焦點要聞 台南確診父子檔 匡列後跑去喝「鮮魚湯」 業者回應了 08:442022/02/13 生活 印太戰略報告 專家：美視台灣為不可或缺一環 04:102022/02/13 全球財經 穿越古代過年 作家首選宋明街市 04:102022/02/13 財經焦點 高雄砂石場群聚感染擴大 苗栗確診再＋1 12:582022/02/13 生活 竹縣新增1本土個案 苗栗3確診者過年回娘家 外婆染疫 11:522022/02/13 生活 刮刮樂竟是舶來品！鄭麗文曝冷知識 全球第1款刮刮樂長這樣 10:402022/02/13 政治 新北今天又有新增個案 侯友宜14：40說明 11:432022/02/13 生活 苗栗（火旁）龍主秀12日晚間登場 台灣火龍秀全球首度登場 09:582022/02/13 寶島 連3天一症狀恐染Omicron 專家示警：沒發燒也要篩 07:542022/02/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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