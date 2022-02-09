往各單位，感謝相關人員春節仍堅守第一線，維護縣民的健康安全。 （台東縣政府提供）

往各單位，感謝相關人員春節仍堅守第一線，維護縣民的健康安全。 （台東縣政府提供）

疫情升溫，台東縣政府相關單位人員春節期間持續堅守崗位，進行清潔消毒、搶災救難及交通管理等工作，縣長饒慶鈴9日前往各單位，感謝相關人員春節仍堅守第一線，維護縣民的健康安全。

饒慶鈴表示，年假期間縣府特別加強例行性防疫消毒，感謝清潔及防疫消毒大隊每位辛苦的夥伴，共同維護台東安心安全的環境，春節期間全縣共消毒263處、垃圾清運超過1500公噸，並加派人力前往台東市海濱公園及國際地標，清理滿地煙火屑及垃圾，謝謝每一位犧牲假期的清潔人員維護台東環境。

各級學校開學在即，消毒大隊也將於近日完成全縣高中職以下共220所校園的消毒工作，在開學前為校園防疫工作做好準備。

此外，過年期間台東交通及火災意外頻傳，除夕至初六期間火警共計24件、緊急救護334件，饒慶鈴感謝打火兄弟犧牲假期，日夜待命救災救護。

饒慶鈴接續前往警察局交通隊慰勞過年留守的執勤員警，春節期間台東約有93萬觀光返鄉人潮湧入，車流量約58萬輛次，不僅在交通熱點廣設交通錐管制車流、員警站崗指揮，並規畫替代道路及管控交通號誌；除了交通壅塞疏導、違規肇事路段加強攔查取締外，也協助各項為民服務工作，舉凡迷路指引、走失協尋等，為社會治安無私奉獻。