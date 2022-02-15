石先生痛批台鐵福隆站人員和自強號列車長處理不當，連打客服電話都無法及時獲得處理關心，只能讓他心焦在車上擔心沒能搭上車的妻女友人。（石先生提供／謝瓊雲彰化傳真）

超離譜，交通部觀光局近年大力推動兩鐵旅行，台鐵人員卻又出包；台中市石先生與彰化縣黃先生上周末與家人朋友帶著自行車搭火車前往宜蘭2天1夜旅行，13日返程時提前半小時到新北福隆車站候車，不料自強號列車進站後，僅3人上車，車門就關上，石男小女兒險些連人帶車被車門夾到，趕緊退回月台，眼睜睜看著列車開走，延誤2個多小時才返回中部，又累又無奈。

石男與黃男均任教於中部某大學，平日是同事也是自行車、路跑同好，經常四處單車騎旅，此行3個家庭共10人安排搭火車旅行，到宜蘭騎單車旅行，不料回程竟是幾番波折。

石先生痛批，台鐵福隆站處置不當險些造成人命傷亡，事後客訴卻被台鐵人員處置態度惡劣對待，令人極端忿怒，呼籲交通部應該重視、整頓。

對此，台鐵局也發聲明致歉，經查第177次自強號兩鐵旅客於月台候車位置欲上車，值班副站長及列車長未落實確認旅客是否已乘車完畢，即將車門關閉並令列車開行，確有疏失。

台鐵局表示，將對疏失人員予以嚴懲，並加強行車同仁教育訓練及考核。另將加強車站剪票員對兩鐵旅客候車嚮導及通報機制，提醒月台上執勤人員注意並適時協助旅客乘車，以杜絕類似情事發生，及加強客服人員及第一線同仁教育，對於旅客反映服務事項，需積極回應及處理。

石先生表示，13日搭乘177次自強號從福隆開往台中、彰化列車，10人均購買含自行車運費的車票，列車進站後大家在12車月台依序上車，車廂位置動線被禁止通行指示檔住，上車不便，卻無任何台鐵人員在月台上協助指引。

當時他和大女兒、黃男上車後，小女兒正要進車廂，車門就突然關上，女兒機警退回月台，才未連人帶車被夾住，月台上7人就這樣眼睜睜目送他們3人隨列車駛離。

焦急的他先在車上按下緊急通話鍵、又急著到第7車廂向列車長反映，不料女列車長無視他們一行人被迫分離，只說快交接班了，請他自行打給客服或福隆車站反應。

交班後的列車長上車後只說會協助，卻遲遲未等到有人來關心說明，石先生又打了列車上的服務電話，對方卻態度惡劣還語帶威脅，要他注意說話語氣，並告知另一支客服電話要他自行反應；最後石先生留下聯絡方式，只得到處理後會再回電的答覆。

直到他與大女兒到台中下車、黃男隨後在彰化下車，他都未再接到來電；太太等人則只能搭乘區間車到松山，再轉搭另一班區間車，回台中、彰化時已深夜11點多，累得人仰馬翻。

期間同行林小姐曾收到宜蘭運務段段長許民杰的簡訊，表示抱歉、願討論退費問題，她將訊息捷圖轉傳給大家，不料石妻回到台中站後，要申請退票，卻受到副站長惡劣拒絕。

石先生說，整件事凸顯台鐵漠視旅客安全，若小女兒當時未注意到車門關閉，很可能造成傷亡。車站月台無人注意乘客上下車的情況，如發生危急事故，沒人能及時處理。

他質疑，攜帶自行車乘客須統一自第12節車廂上車，司機員卻將車門停在禁止通行的圍欄後，造成上車困難，緊急對講機也無人馬上回覆，乘客求助無門；難道台鐵總要等出嚴重公安問題才要處理嗎？盼交通部長整頓。