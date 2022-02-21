台鐵東部幹線發生平交道死傷事故，二結-宜蘭間採單線通行。（示意圖／中時資料照）

台鐵驚傳平交道死傷事故，今晚8時許，二結站至宜蘭站平交道間，疑有行人闖越平交道，列車不慎撞上，進而釀成死傷，因此，台鐵自晚間8時34分起，二結站至宜蘭站間南下／北上列車，以東正線單線雙向行車，列車有延誤情形。

據了解，一班傍晚5時從台東發車，預計晚間10時20分抵達樹林的439次自強號列車，原先預定在晚間8時35分抵達宜蘭站，怎料行經宜蘭市校舍路時，不慎撞上闖越平交道的行人，該名行人當場死亡，目前警方正在現場處理並調查事故原因，而該班列車至少誤點46分鐘以上，台鐵也預估在深夜10時30分恢復行車。

台鐵官網公告指出，受平交道死傷事故影響，台鐵自20:34起二結站至宜蘭站間南下/北上列車以東正線單線雙向行車，列車有延誤情形，預計今晚22:30恢復。消防局表示，事故列車為北上自強號439車次，傷者已明顯死亡，現場無法確認死者年籍資料及性別，目前台鐵單線雙向通行，現場交由台鐵及警方處理。

台鐵表示，439次(PP自強號)20:34於二結=宜蘭間西線校舍路平交道(k71+755)撞到侵入路線一路人，目前以東線單線雙向行車(現場20K/H慢行)，已通知路警、救護車前往處理。

根據合鐵事故通報平台回報，439次自強號於二結車站=宜蘭車站間發生碰撞事件，該車次及宜蘭線部分列車將延遲。

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