新竹縣轄區幅員大，涵蓋山區、海濱，13鄉鎮市各有特色，有急速發展的都會型市區，也有人口較少的偏鄉，縣長楊文科為提升施政效率及貼合地方需求，3月將率「縣政新幹線」列車下鄉，讓縣府團隊各局處走出辦公室，當面向地方溝通，協助解決困難。

「所有業務進度直接清楚說明，找出問題、解決問題，施政直線加速！」楊文科說，縣政新幹線列車到達每個鄉鎮時，縣府各局處針對與當地有關的所有業務進度要瞭若指掌，哪些在辦理中？有何困難？要直接和鄉鎮市長、公所、代表會和議員當面溝通清楚。

楊文科認為，大家面對面找出問題並協調解決，可改變公務人員只坐辦公室的刻板印象，相信團隊實際走出來，提升各鄉鎮市的施政建設，將會更有溫度、更有效率！

行政處指出，每週二舉辦的縣府主管會報，3月起部分會議將分別移至13鄉鎮市舉辦，目前「縣政新幹線」暫訂3月至9月陸續開往13鄉鎮市，由縣長楊文科帶領各局處下鄉報告。

縣府各局處除依據各鄉鎮在地重點建設主題討論外，所有業務進度也會向鄉鎮長、公所承辦、代表會說明，大家當面溝通，了解各自需求和難處，共同磨合找出突破點。

楊文科對「縣政新幹線」列車下鄉，要求縣府團隊做足準備，各局處務必清查手上與13鄉鎮市相關的業務，確實管控每個案子的進度，「直接去找鄉鎮市，全力協助來做，真正展現誠意和行動幫地方解決問題，難題再多也要一一克服！」