經典百老匯音樂劇《貓》將到新竹縣演出，縣長楊文科（左自右）回贈刻有客家諺語的保溫瓶和竹縣特產的柿餅，演員布萊德．利托及、多明尼克．漢米爾頓品嘗柿餅，都說很美味。（羅浚濱攝）

聞名全球的百老匯經典音樂劇《貓》，相隔4年後再度來台灣巡迴演出，最終站到新竹縣，將從17日至20日在新竹縣文化局演藝廳上演6場次，縣長楊文科1日與兩位重量級演員布萊德．利托及多明尼克．漢米爾頓相見歡，更自掏腰包買10張每席5800元的VIP票券，將抽出幸運民眾進場欣賞。

楊文科表示，新竹縣首次迎來如此大型的百老匯音樂劇演出，目前票已經售出9成，最膾炙人口的歌曲是Memory《回憶》，期待《貓》在新竹縣演藝廳帶來精湛演出，為民眾呈現國際級優質表演藝術！

布萊德．利托及多明尼克．漢米爾頓皆對首次來到新竹縣非常興奮，表示將帶來一場充滿舞蹈、音樂的精彩演出，並打趣說錯過的民眾會氣到「跺腳」！

布萊德與多明尼克則送上Cat的帽子、衣服等周邊商品，讓楊文科樂開懷，隨後回贈刻有客家諺語保溫杯及新竹縣名產的柿餅，兩人當場品嘗柿餅，都是是第1次吃柿餅，真的很美味，展現彼此友好情誼。

布萊德與多明尼克表示，《貓》是音樂劇入門代表，擁有動聽悅耳的音樂與活潑華麗的舞蹈，演出已長達40年，全球觀賞超過上億人，這次來台灣在台北等6縣市做36場巡迴演出，新竹縣是巡演最終站。

布萊德與多明尼克並強調，這次帶著11個裝有戲服、道具的貨櫃飄洋過海，演出還有一個小驚喜，在一樓觀眾席欣賞的觀眾，有機會可以近距離與可愛的「貓」們互動。

想抽到《貓》17日新竹縣首場演出的票券，請上縣長「楊文科」的臉書粉絲專頁參加活動留言，就有機會抽到，和縣長一起聆賞演出。活動詳情購票請洽寬宏售票。