縣長楊文科（中）帶全場唱生日快樂歌，慶祝高立良（右）神父生日，歡迎他和丁立偉（左）神父拿到身分證成為正港的台灣人。（羅浚濱攝）

58歲的比利時籍丁立偉和高立良神父，長期在原鄉及客庄無私奉獻，縣長楊文科為感謝兩人的良善和偉大，25日在尖石鄉原住民文化館頒贈兩人國民身分證和健保卡，因適逢高神父生日，特別準備蛋糕帶全場唱生日快樂歌，慶祝兩位「比立」神父成為正港的台灣人。

楊文科指兩位神父都來自比利時，中文名都有個「立」字，可稱為「比立」神父，2人為貼近部落居民，學習在地語言，尊重在地文化，更看見部落需求，關懷偏鄉教育，持續做被人們遺忘及忽略的事，真的要感謝兩位「比立」神父，對台灣這塊土地的熱愛及犧牲奉獻。

58歲丁立偉神父來台灣已32年，能說一口流流國語也會說泰雅族語，他說30多年前到尖石傳教時，還要申請入山證，見證原鄉從落後走向繁榮，現在到尖石的遊客很多，難免破壞原生態不是很好！

丁立偉在尖石傳教時發現，原鄉部落窮困家庭的孩子，因城鄉差距缺乏受教資源，他積極尋找各方資源協助，並協調內思高工提供免費住宿等，讓孩子不用再搭3個多小時的車去上學，看到孩子們長大後離開部落，繼續升學或學成後回部落服務，讓他感到十分欣慰。

「印象最深的是2004年艾利颱風！」丁立偉說，艾利重創尖石和五峰兩鄉，那時不管是基督教、天主教還是其他宗教，都來幫助部落的受災民眾，都展現人飢己飢的救助精神。

在尖石和竹東傳教28年的高立良神父，看到原鄉部落孩子因家庭或經濟因素，造成學習困難甚至中斷，他親自接送尖石學童往返竹東天主堂補習，每年耗時150小時。直到善心人士捐款請司機，寒暑假則開辦營隊，使學生學習不中斷。

「台灣已是我的家鄉了，我以為80歲才能拿到身分證！」高立良說，以前外籍神父入籍台灣，要放棄原國籍，現在則能有雙重國籍。兩位「比立」神父都很高興拿到身分證，說年底選舉就可以去投票了！