苗栗縣竹南鎮爆發本土家庭群聚事，經縣府開設大厝里社區篩檢站，篩檢3日共有1283人採檢，全數陰性。另任職化工廠的案1968，連續4天共採檢657人，也同為陰性，苗栗縣政府為了加強疫苗普及率，特別在本周六、日加開2場疫苗接種站，歡迎縣民踴躍前來施打。

日前爆發竹南鎮本土家庭群聚確診8人及相關足跡1人，縣府隨於竹南鎮大厝里活動中心開設社區PCR免費篩檢站，從2月15日至17日3日以來，共有1283人採檢，報告全數陰性。18日持續於竹南鎮大厝里活動中心辦理PCR免費篩檢站，時間為18、19日2天下午4時至晚上8時，只要自覺有感染風險的苗栗鄉親，都可攜帶身分證及健保卡前往篩檢。

另外，任職化工廠的案19686感染事，從13日至17日共進行657人PCR檢驗，報告全數陰性。

因應國內本土疫情升溫再加上縣內發生2波感染風險及多處確診足跡公布，疫苗接種更加重要，疫苗接種需求大增，苗栗縣長徐耀昌特別指示衛生局，在19、20日兩天共加開8個場次，可供施打的疫苗包括，莫德納、BNT、AZ、高端等共可提供4300劑以上，隨到隨打，不需預約，若現場人數可能較多請耐心等候並保持社交距離。

徐耀昌呼籲民眾，面對新冠疫情，有打疫苗一定比沒有打有更高的保護力，並可減少重症跟死亡，年紀較年長的民眾可在諮詢醫師後施打疫苗，縣內目前各類新冠疫苗尚足夠，請民眾務必盡快完成完整三劑疫苗接種。