陳時中點名這條傳播鏈最要注意 疑紅茶店疫情燒進煉油廠

高雄煉油廠新增3人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這起案子他們高度關注，因為煉油廠是很重要的基礎建設，而煉油廠群聚案的感染源為何，目前推測有可能是其中一名確診者（案19863）曾接觸過高雄確診紅茶牛奶店店員（案19733）；而今日確診的3名個案中，有確診者曾搭乘交通車上班，目前已將同車的23人列為親密接觸者。

陳時中說，案19732與案19817是他們高度關注的案子，案19730自大陸返台，有症狀到確診時間很長，因此推測不是境外個案，也不是在防疫旅館染疫，而個案的Ct值也降為25，個案有個孩子（案19732）也確診，去台南拜訪客戶（案19862），客戶被匡列採檢陰性，後來出現症狀再採確診。

案19732在高雄有下包公司，所以他也有去拜訪，當時是公司老闆的兒子來接待，該老闆的另一個兒子在煉油市場上班，因為家中有人被匡列，所以向公司通報，被安排快篩檢驗，結果案19863、案19817、案19844快篩陽性，PCR第一次僅案19817與案19844為陽性，案19863先是陰性，但因關聯性太高後來再採一次轉為陽性。

這起個案的傳播鏈，目前有幾個推測。陳時中說，高雄紅茶店員工（案19733）確診，疫調發現案19863曾在2月10日去紅茶店消費，從錄影帶來看是由案19733服務他，因此有相當接觸的時間。時間點來看，似乎是2月10日去，2月11日就有相關症狀，目前時序上來看，應該是由這樣傳的，但也不排除可能是從案19732衍伸過來的。

陳時中表示，會對這起案子高度關注是因為「中油煉油廠是重要基礎設施」，經濟部與高雄市都對此案加緊注意，希望能夠提早控制。

陳時中表示，煉油廠很大，主要上班地方是6層樓，全天候不能停，每班每組7人，同在辦公司的有28人，但有分流。因應此案，高雄先將C組停班，由其餘3組把工作扛起，全部員工也進行篩檢，同樓89人陰性，其他大樓的還在檢驗中。確診個案中，同班車23人列親密接觸者。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前現有的傳播鏈共10條，今天發現高雄鳳山家庭群聚、高雄紅茶牛奶店和煉油廠足跡有重疊，因此被歸類為一條傳播鏈；另外不變的傳播鏈就是桃機航警、高雄砂石場、防疫旅館相關的大陸入境家庭群聚、跨縣市家庭群聚、汐止手搖飲群聚、板橋家庭群聚、新北樹林電子場移工群聚與日翊物流群聚。