【LIVE直播】蘇揆指示恢復正常生活 指揮中心最新說明｜2022.02.21

國內今天新增4例本土個案，為2例煉油廠相關，航警、設計師傳染鏈各1例。4例中3例隔離期間轉陽確診，1例為新案，即日前自大陸入境31天確診個案的妻子，原本男子被列為境外，但這對夫妻經疫調發現與新店設計師案有關，2人都列設計師群聚案，而男子今也改判本土個案。以及新增45例境外移入，其中24例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增4例本土個案為1例男性、3例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。指揮官陳時中表示，整體的傳播鏈都在收斂中。其中唯一一例非隔離期間檢出者為中國大陸入境31天後確診的男子（案20028）的太太（案20162）。當時我們懷疑男子為本土感染，經調查足跡發現，夫妻倆在2月9日與確診設計師曾同一時間在餐廳用餐，列入設計師群聚，男子今也該列本土個案。

另3例隔離期間檢出者中，1例為桃園航警媳婦，航警曾到兒子家，孫女在第一時間確診，孫女的媽媽為照顧染疫孫女，隔離期間確診。1例高雄煉油廠群聚案中，鋼鐵工程師（案19732）到台南訪友的家人，是一名男童，隔離期間陰轉陽，以及1例是煉油廠染疫員工（19817）的女友，也是隔離期間轉陽。

此外，指揮中心表示，目前尚未監測期滿的感染源待釐清本土傳播鏈少1條，將砂石場案列入高雄港相關，全台剩下8條感染源不明傳播練，為跨縣市家庭群聚、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚案、新北樹林電子廠移工案、日翊物流群聚案、新北設計師案、高雄煉油廠案、新北加強版防疫旅館護理師。其中，板橋家庭群聚明天監測期滿。

境外移入部分，指揮中心說明今日新增45例，為25例男性、20例女性，年齡介於20多歲至80多歲，分別自美國(9例)、香港(3例)、荷蘭及澳大利亞(各2例)、日本、丹麥、加拿大、新加坡、馬來西亞、英國、孟加拉及德國(各1例)移入；另21例調查中。入境日介於今(2022)年1月15日至2月20日。