男子開車邊吸笑氣拒捕還倒車衝撞 勇警破窗逮人

桃園市昨天下午有名男子疑似邊開車邊吸食笑氣，車輛在路上蛇行，警方獲報發動攔截圍捕，但男子仍不斷繞行，堅決不停車甚至開上人行道，自撞路樹後遭員警包夾還倒車衝撞，員警立即將擊破車窗，將人拉下壓制，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

桃園警分局表示，19日下午2點50分接獲民眾報案，稱有輛自小客駕駛疑似邊開邊吸食笑氣，車輛行駛不穩甚至蛇行，嚴重影響其他用路人安全。

警方指出，指揮中心立即發動攔截圍捕，中路派出所員警吳和修與廖玄穎在國聖一街發現該部自小客，車輛左前輪已毀損彎曲，28歲的呂姓男駕駛不顧員警攔阻仍硬往前開，甚至逆向開上人行道，員警在後尾隨並呼叫支援，呂男駕車在附近繞了約10分鐘，不慎撞上路旁人行道。

員警隨後利用警車包夾，呂男卻倒車衝撞，情況危急員警立即擊破車窗將呂男拉下車壓制，車上起獲笑氣鋼瓶1支，全案依公共危險罪嫌移偵辦。廖員在擊破車窗時，左手小指不慎為玻璃割傷，仍奮勇將嫌犯順利制伏後才前往就醫，還好傷勢輕微無大礙。

分局長黃富村獲知後第一時間就帶著水果禮盒前往中路派出所慰問同仁傷勢，除肯定同仁積極果斷及勇於任事的精神外，並叮嚀值勤時必須特別注意安全。