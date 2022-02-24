台82線「5車撞成一團」1人輕傷送醫 23:002022/02/24 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚間近9點，台82線東西向快速道路往西23公里，接近中山高閘道前，發生5輛自小客追撞事故。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今晚間近9點，台82線東西向快速道路往西23公里，接近中山高閘道前，發生5輛自小客追撞事故。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） 今晚間近9點，台82線東西向快速道路往西23公里，接近中山高閘道前，發生5輛自小客追撞事故，嘉義縣消防局獲報到場，確認無人受困車內，現場僅一名60歲陳姓女子輕傷，立即將人送醫救治，目前車禍原因警方調查中。 苗栗硫酸槽車翻覆 駕駛輕傷 消防車現場警戒 淡水騎士下坡追撞BMW車頭全爛 倒地送醫後不治 #82 #追撞 #輕傷 #中山高 #5車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門路口汽、機車擦撞 黃姓學生騎士幸運輕傷 15:252022/02/16 社會 日本諾貝爾獎得主本庶佑車禍 駕車撞巴士輕傷送醫 11:512022/02/23 國際 開春連5撞 高雄輕軌強化防禦 04:102022/02/23 地方新聞 影／國一4車連環撞成貪吃蛇 國光客運也被撞凹 9人急送醫 19:572022/02/09 社會 車用訂單旺到2023年 元山 啟動仁武擴廠計畫 04:102022/02/14 產業．科技 高雄「楠梓百慕達」死亡車禍 3車追撞7旬駕駛遭夾亡 17:232022/02/08 社會 輕熟女搭捷運末班車遭跟蹤 警協助脫困畫面曝光 11:222022/02/23 社會 台中廂型車駕駛剎不住 整排停等紅燈車輛衰遭撞釀4傷 19:592022/02/06 社會 國3北上寶山路段4車追撞3人送醫 車流一度回堵6公里 18:372022/02/18 社會 台東市區倉庫不明原因起火 2人輕傷送醫 03:522022/02/24 社會 恐怖！轎車高速「撞軍卡」2人噴飛 1臟器外露慘死1重傷 08:472022/02/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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