今晚間近9點，台82線東西向快速道路往西23公里，接近中山高閘道前，發生5輛自小客追撞事故。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今晚間近9點，台82線東西向快速道路往西23公里，接近中山高閘道前，發生5輛自小客追撞事故，嘉義縣消防局獲報到場，確認無人受困車內，現場僅一名60歲陳姓女子輕傷，立即將人送醫救治，目前車禍原因警方調查中。