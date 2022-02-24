今晚間近9點，台82線東西向快速道路往西23公里，接近中山高閘道前，發生5輛自小客追撞事故。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）
今晚間近9點，台82線東西向快速道路往西23公里，接近中山高閘道前，發生5輛自小客追撞事故。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今晚間近9點，台82線東西向快速道路往西23公里，接近中山高閘道前，發生5輛自小客追撞事故，嘉義縣消防局獲報到場，確認無人受困車內，現場僅一名60歲陳姓女子輕傷，立即將人送醫救治，目前車禍原因警方調查中。

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