國道1號頭屋、苗栗路段昨（27）發生5車追撞，其中1輛BMW i8衝進前方休旅車底盤下，事後現場照曝光，BMW女車主當時在旁查看車況，連身洋裝露出火辣身材，網友也神出身分，她是名有31萬粉絲的網紅小模「Kimi柔」，Kimi柔事後在臉書發文「唉，好好的一台車，屁股就親下去了，還好我沒駕鶴西歸」。

國道1號北上頭屋、苗栗路段27日下午發生一起5車追撞的事故，其中引人注目的是，一輛要價千萬的油電超跑BMW i8，車頭衝進前方休旅車底盤下，將整台休旅車頂起來，千萬超跑彷彿被休旅車「騎」，照片一度被網友分享到臉書社團，BMW i8甚至登上Google熱搜字。

BMW i8衝進前方休旅車底盤下，女車主當時在旁查看車況，連身洋裝露出火辣身材，網友也神出身分，她是名有31萬粉絲的網紅小模「Kimi柔」。（翻攝自臉書記者爆料網）

而其中1張照片中，BMW i8旁有名身穿連身洋裝「下半身失蹤」的女子彎下腰檢查愛車，纖細白皙長腿引發關注，網友也真的神出她的身分，原來她是名網路上有31萬粉絲的網紅「Kimi柔」，她事後在臉書粉絲專頁發文「唉，好好的一台車，屁股就親下去了，還好我沒駕鶴西歸」，並分享手機錄下的現場影片。

「Kimi柔」說當時她坐在i8的副駕駛座內，前方撞成一團，她的友人根本來不及剎車才衝進休旅車車底，所幸車內的人都沒事，而她的火辣背影照意外造成討論，她說「其實這張照片是路過車輛拍的，這邊是高速公路，妳覺得我朋友會白癡到路中央拍照嗎」，還苦笑說車子修起來很貴，「錢包都哭哭了」。

BMW i8衝進前方休旅車底盤下，女車主當時在旁查看車況，連身洋裝露出火辣身材，網友也神出身分，她是名有31萬粉絲的網紅小模「Kimi柔」。（翻攝自Kimi柔臉書粉專）