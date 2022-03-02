德國汽車大廠福斯（Volkswagen）和BMW今天指出，烏克蘭危機導致關鍵零件短缺，旗下部分廠房的生產作業將暫時喊卡。

法新社報導，福斯汽車集團發言人發布聲明說，俄羅斯入侵導致「我們烏克蘭供應商的情況更加困難，進而引發短缺」。

在種種制裁措施之下，福斯汽車在德國沃佛斯堡（Wolfsburg）的中央廠房下星期產能將「受限」。

福斯汽車表示，而再之後的一個星期，「依目前情況看來」，沃佛斯堡廠房的汽車「將無法完工」，導致完全停工。

而福斯汽車德東最大電動車產地茲維考（Zwickau），各工廠2月28日至3月3日這段期間的生產作業已經喊停。

福斯汽車在漢諾威（Hanover）的工廠和多個零件製造場同樣會受到短缺影響，公司表示，目前無法排除進一步調整生產的可能性。

除了福斯汽車，豪車品牌BMW同樣表示，「鑒於供應瓶頸，生產將出現中斷情形」。BMW並未確切說明德國哪些廠房將停工。

這次停工對汽車業來說不啻為雪上加霜。汽車業除了苦於應付COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近幾個月還面臨半導體短缺，如今再受打擊。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110302