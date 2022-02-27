萬華堤外便道疑因天雨路滑導致4輛機車發生交通事故。（民眾提供／李文正台北傳真）

北市萬華區堤外便道日前發生一起機車連環車禍，其中第3台周姓騎士見前方2台事故，緊急煞停，不料又被後方撞上，但更倒霉的是，警方到場聞到酒味進行酒測，周男前一晚喝的酒還沒退去，酒測值0.31毫克，訊後依公共危險罪送辦。

周男聲稱，2月8日晚間在家飲酒，一個人喝掉整瓶威士忌，睡覺後隔天外出，早上9點行經萬華區堤外便當，當時天雨路滑，前方2輛機車發生車禍，周男見狀，立刻緊急煞停，原以為閃避得宜，但後方劉姓騎士煞車不及，直接推撞上前，導致4車事故，所幸無人受傷。

警方到場後，聞到周男身上飄出酒氣，隨即實施酒測，周男酒測值0.31毫克，已經超過法定標準，他堅稱是遭後方追撞，但因涉及交通事故，騎士又有喝酒，仍依法送辦。警方呼籲，人體代謝酒精速度不同，只要前一晚喝酒，隔天千萬不要上路，萬一遇到事故更是得不償失。

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