警方對沈男施以酒測，結果酒測超過標準值，警方對沈男製單告發並扣車。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名沈姓騎士，日前騎車行經三民區一處路口停等紅燈超越停止線，巡邏員警趨前勸導，一靠近沈男，發現他臉色紅潤、身上散發酒氣，詢問是否有喝酒，沈男卻斬釘截鐵地說「不可能」，自己有吃檳榔習慣，臉本來就紅紅的，警方施以酒測，結果沈男身體誠實反應，酒測值0.18毫克，已達酒駕製單扣車標準。

三民一分局哈爾濱派出所員警於2月27日上午9時執行巡邏勤務，巡經三民區漢口街和九如二路口時，發現51歲的沈姓男騎士停等紅燈時越線，於是趨前勸導，警方靠近沈男後，發現他臉色潮紅、嘴中飄散酒味，詢問沈男是否有喝酒，他堅稱「不可能喝酒」，因自己常吃檳榔，臉本來就紅紅的，還當場從口袋掏出一包檳榔給警方看。

沈男當下信誓旦旦沒酒駕，並主動配合警方酒測，沒想到檢測結果達0.18毫克，達制單扣車告發標準，沈男身體誠實反應一切，想起前一晚和朋友餐敘時有飲酒，警方對他依法開單，開出可處罰1.5萬至9萬元罰單，並扣車舉發。

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