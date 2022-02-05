台中市警察局第三分局偵查佐程智遠2月5日上午被同事發現癱坐沙發猝逝。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第三分局偵查佐程智遠，2月5日上午8點多被同事發現癱坐沙發上已無生命徵象，經報請檢查官相驗，確認其死因為急性心臟衰竭及心肺功能障礙，同事回憶前一天晚上他才表示「胸口悶悶的」，沒想到從此天人永隔，消息傳出後，許多同事都感到不捨。

53歲的程智遠警專第5期畢業，在警界已服務超過33年，育有3女，目前和母親同住在中市東區，曾任曾任職台中港務警察所警員、台中市警察局交通警察隊、台中市警察局刑事警察隊、第二、第五及第六分局、2008年核派第三分局至今。

程智遠前一夜值班曾和同事表示，感覺胸口悶悶的，2月5日上午8點多同事要來交班，發現他癱坐辦公室沙發上，已無生命徵象，經報請地檢署相驗，確認其死因為急性心臟衰竭及心肺功能障礙，家屬對死因無意見，盼督察系統能發動募款辦理後事。

程智遠工作相當認真，從警33年又9個月，其值勤時猝逝消息傳出後，許多曾和他共事的長官和同事都相當不捨，據悉他再一年多就可申請退休，讓同僚親友扼腕不已。