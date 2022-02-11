證交所今（11）日公布1月證券商承作定期定額投資金額達45.45億元，較去（2021）年12月的42.53億元再增加3億多元，續改寫2017年1月16日開辦來新高。

證交所並公布1月台股集中市場成交量周轉率大幅下降至9.61％（2021年12月成交量周轉率13.09％），主因1月26日台股封關，交易天數減少。

1月台股集中市場當沖成交值占比也下滑至35.75％、平均每日當沖戶數108395戶（2021年12月當沖成交值占比40.02％、平均每日當沖戶數128090戶）；另1月ETF成交值占比提升至4.27％（2021年12月ETF成交值占比：2.9％）。

在自然人成交值比重方面，1月下降至60.29％（2021年12月自然人成交值比重66.15％）、外資成交值比重上升28.67％（2021年12月外資成交值比重25.32％），主因接近農曆年前封關，內資觀望氣氛濃，外資則經歷聖誕節長假後買盤回籠。

1月有交易戶數312.72萬戶，較2021年12月有交易戶數316.11萬戶略減逾3.6萬戶。