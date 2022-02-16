亞系外資針對鈺太(6679)出具最新研究報告，看好今、明年營運持續樂觀，將其目標價由470元調升到520元，評等維持買進。

鈺太法說報喜，亞系外資表示，鈺太看好在商用筆電、窄邊框NB產品推升下，將帶動D-mic(數位麥克風)持續放量，加上非NB產品強勁，今年營收將有兩位數成長，外資重申評等買進，將目標價由470元調高至520元，並調高今明年每股盈餘預估，幅度約為2~3%。

亞系外資表示，鈺太去年每股盈餘15.06元，且看好第一季動能將會優於去年第四季，就全年來說，不僅營收會出現雙位數成長，且毛利率進一步成長空間，預估PC麥克風市占率可從48%提升至58%。

亞系外資預估，D-mic(數位麥克風)今、明年平均單價有機會再增加6%，鈺太D-mic毛利率將去年為45%，預計明年有機會達47%，不僅如此，鈺太商用筆電、窄邊框NB市占率持續提升，加上非NB產品如電源管理IC需求，有利於抵消Chromebook走緩衝擊。