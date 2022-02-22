原料汙染事件，預估影響第二季NAND Flash價格轉為翻漲5-10%，NAND(儲存型快閃記憶體)供應中斷正在支持上半年NAND定價，加上美系外資先前發布報告，看好NOR Flash(編碼型快閃記憶體)前景，市場也普遍期待記憶體廠第二季後的漲價拉抬營運表現。但另一美系外資則認為，記憶體族群不確定性仍高，對華邦電(2344)、旺宏(2337)後市保持保留態度。記憶體前景看法不一，加上大盤頹勢，記憶體周一個股全面走跌。

華邦電、旺宏、南亞科(2408)、晶豪科(3006)、點序(6485)、威剛(3260)、十銓(4967)、宇瞻(8271)等股價均反轉下滑。

目前記憶體第一季合約價跌幅縮小、現貨價已開始起漲。日前威騰與鎧俠NAND原料汙染事件，NAND晶片報價喊漲。但美系外資點出，儘管近期因3D NAND價格展望較佳，帶動旺宏、華邦電近期股價有所反彈，但供應商與客戶端對產品報價後市的分歧依然未見緩解：部分供應商捍衛產品第二季報價、有些甚至還想再度漲價，不過客戶已在謀求中個位數百分比幅度的降價空間。

大陸長鑫存儲發布公布，公司發展的17奈米製程，良率已達40%，預計本季可向客戶提供DDR4產品，長鑫存儲大股東兆易創新(GigaDevice)也開始銷售19奈米DRAM產品，並由長鑫存儲代工。長鑫存儲合肥廠更規劃今年將月產能由目前的4萬片擴大至8萬片，並在北京建新廠，用於未來的17奈米製程。外資認為，長鑫合肥的17奈米製程將有更好的成本結構，預估會對台廠南亞科(20奈米)、力積電(25奈米)和華邦電(25/20奈米)帶來負面影響。

美系外資提到，考慮到電子供應鏈持續消化積壓的訂單，訂單積壓刷新可能將NOR Flash定價穩定性延長到第2季，NOR Flash第二季混合單位售價有機會較上季持平，認為所有NOR供應商利潤前景將在上半年維持穩定，或小幅上升，但要是將供應商與通路庫存都計算進去，庫存水位約有二至三個月之多，次季節性需求具有風險，就此來看，特別是進入下半年，NOR Flash將轉變為買方市場，表現空間有限，對旺宏、華邦電投資評等都是「劣於大盤」。